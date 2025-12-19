きょう東証スタンダード市場に新規上場した辻・本郷ＩＴコンサルティングは、公開価格と同じ１８５０円カイ気配でスタートした。 同社は、ＤＸに関するプラットフォーム事業を展開しており、業務フローの可視化と見直しなどのコンサルティングを行う「コンサルティングドメイン」、システムの導入支援及び販売を行う「テクノロジードメイン」、システム設定代行から、経理・財務・労務といっ