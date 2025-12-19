きょう東証スタンダード市場に新規上場したギミックは、公開価格と同じ１１５０円ウリ気配でスタートした。 同社は、クリニックの医師と患者をつなぐ医療情報の提供を行う医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」など、医療特化型のプラットフォームの展開が主な事業。医療情報マガジン「頼れるドクター」、病院版医療情報サイト「ホスピタルズ・ファイル」、動物病院情報サイト「動物病院ド