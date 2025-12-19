１９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３８６円高の４万９３８７円と反発で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが６５ドル高と上昇。ナスダック指数も大幅に値を上げた。米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが好感された。これを受けて、日経平均株価は値を上げてスタートした。また、為替は１ドル＝１５５円６０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS