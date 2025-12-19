MF三戸舜介が所属するオランダ１部のスパルタ・ロッテルダムは現地12月18日、KNVBカップ２回戦でヴィレム?と対戦。５−１の完勝を収めた。この試合で三戸は先発し、破格のパフォーマンスを披露。スコアレスで迎えた21分、敵陣中央でパスを受けると、そのまま前を向いてドリブルで運び、ペナルティアーク手前で右足を振る。強烈なシュートはGKのセーブをものともせず、ゴールに収まる。さらに39分、23歳アタッカーは追加点を