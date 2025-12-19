19日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比65ポイント高の3万400ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万281.99ポイントに対しては118.01ポイント高。 株探ニュース