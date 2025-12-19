19日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円57銭前後と、前日午後5時時点に比べ35銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円42銭前後と53銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース