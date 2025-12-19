華為技術（ファーウェイ）は四川省成都市内で先ごろ行われた四川省医学会第29回消化器疾患学会学術会議で、医療AIエージェントの「睿賓2」を発表した。「医療AIエージェント」とは、医療用の人工知能（AI）の機能やデータ処理能力を統合して自律的に機能するシステムのことで、機能面に注目して医師アシストAIと呼ばれることもある。同会議にはファーウェイの謝黎明フラッシュストレージ部門総裁も出席し、ファーウェイの医療分野