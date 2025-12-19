スーパーの買い物客＝10月、東京都練馬区のアキダイ関町本店総務省が19日発表した11月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比3.0％上昇の112.5だった。伸び率は10月から横ばいで、3％台は2カ月連続。食料品やエネルギー価格が高止まりし、家計を圧迫している。政府支援がいったん終了した電気代が上昇した。