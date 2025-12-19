【ニューヨーク共同】国連総会本会議は18日、北朝鮮の人権侵害を非難し、日本人拉致被害者の即時帰国を求めた決議案を議場の総意で正式に採択した。同様の決議採択は21年連続。決議は「国民の福祉より軍事支出や核・ミサイル開発」を優先させていると非難した。下部組織の第3委員会（人権）が先月19日に採択していた。