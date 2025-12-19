Photo: haco 子供の頃から、天井に届きそうなくらいの大きなツリーに憧れていました。現実には置く場所がないので実現できたのは150cmのツリー。それでもわが家には十分なサイズで飾るたびに幸せな気持ちになっています。ただ片付ける時になると悩みが…。この箱にどうやって入っていたっけ？と疑問に思うくらい、箱が小さいのです。なんとか詰め込んではいますが、力任せに入れるせいかそろ