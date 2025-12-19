豊臣秀吉（藤吉郎）の弟として、天下獲りを献身的に支え続けた豊臣秀長（小一郎）。陰の実力者としての活躍が、多くの家臣たちによって支えられていたのは言うまでもありません。今回は秀長を支えた三家老（横浜一庵・羽田正親・小川下野守）の一人である小川下野守（おがわ しもつけのかみ）を紹介。果たしてどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。※秀長の三家老：大河『豊臣兄弟！』でどう描く？主人公・豊臣秀長を