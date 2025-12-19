四国電力 四国電力によりますと、18日午後3時ごろ、徳島県阿南市にある橘湾発電所の構内で、石炭を貯蔵している「サイロ」の下部で、石炭から煙が上がっているのを社員が発見しました。 消防に通報し、施設内の散水設備で消火活動を行いましたが、午後７時59分に火災になりました。19日午前８時30分現在、鎮火には至っていないということです。 火が出たのは、構内に4つあるサイロのうちの1つで、中に石炭が4.2トン入っ