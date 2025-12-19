―［その判決に異議あり!］― 松本人志氏の性加害疑惑報道を巡り、『フライデー』が’24年1〜4月に渡邊センス氏の発言として報じた記事が名誉毀損に当たるとして、東京地裁は11月25日、講談社に220万円の賠償を命じた。判決後、同氏は「完全に勝ったりました。圧勝です」と話した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「渡邊センス氏vs『フライデー』名誉毀損訴訟」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄