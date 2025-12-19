大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年2月23日記事は取材時の状況）＊＊＊円安に伴い、各地でインバウンド消費が加速度的に増えている。特に、今年の冬は雪質のいいスキー場や温泉地などに外国人観光客が大量に押し寄せ、コロナ禍で落ち込んだ観光業界にとっては恵みの雨となっ