フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、農林水産省が１６日に発表した鶏卵（１パック１０個入りサイズ混合）の先週の全国平均小売価格が３０８円だったと発表したことを報じた。これは２００３年８月の調査開始以降で最も高い価格になる。番組では、価格高騰の理由を専門家に取材。それによると、鶏のえさである配合飼料の価格が高止まりしていることと２４〜２５年にかけて大流行した