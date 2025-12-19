タレントの小倉優子（42）が19日までに自身のインスタグラムを更新。芸能界の友人との2ショットを披露した。小倉は「曽根ちゃんと」としタレントのギャル曽根とお茶をしている様子を披露。「ちょこちょこ会ったり電話をしているのですが、久しぶりに写真を撮ったような」と普段から親交があることを明かした。さらに「曽根ちゃんと会ってるとずっと爆笑しています笑」とした上で「来年もよろしくね〜」と呼びかけた。フォ