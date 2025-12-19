¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤¬¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤Ï18Æü¡¢¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î²ñ¹ç¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎò»Ë¾å¡¢Ãæ¹ñ¡¢Ä«Á¯È¾Åç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¿¯Î¬¤·¡¢¶²¤í¤·¤¤¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ê¤¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤â¡¢À¤³¦¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½