BLACKPINK（ブラックピンク）が、たまごっちとコラボする。韓国メディアの毎日経済が19日までに、「BLACKPINKがたまごっちとのコラボレーション…グローバルIPの出会い」のタイトルで詳報した。BLACKPINKの所属事務所YGエンターテインメントのグッズ販売などを手がけるYGプラスが18日、「BLACKPINKオリジナルたまごっちを披露する」と発表した。23日にカカオトーク・プレゼントを通じて販売される。コラボたまごっちは、来年公開予