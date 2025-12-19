小型機が墜落した米ノースカロライナ州ステーツビルの空港＝18日（WSOC提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部ノースカロライナ州ステーツビルの空港で18日、着陸しようとした小型のプライベートジェット機が墜落し、地元警察によると、乗っていた7人が死亡した。AP通信が伝えた。小型機は離陸後、空港に戻ろうとしたところ墜落し炎上。当時、現場付近は霧雨と雲で視界が悪かったとの情報もあり、連邦航空局（FAA）と運輸