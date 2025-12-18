人気コスプレイヤーでタレントのえなこが「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。新グラビアを公開した。 今回のグラビアのテーマは“Dreamy Christmas！”で、えなこさんはピンクのリボンときらめきに包まれた冬限定の装いを披露している。キュートでロマンチックな冬限定の“ときめき”を届けることをコンセプトとしている。 あわせて、現在発売中の青年漫画誌『ヤングアニマル』24号でも、えなこさんがログインして続きを読むT