3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！語彙力と直感力が試される脳トレ問題です。あなたはすぐに答えが分かるでしょうか？問題：あと□□／□□がけ／むら□□□に入るひらがな2文字は何でしょう？あと□□□□がけむら□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：さき正解は「さき」でした。▼解説それぞれの言葉に「さき」を入れると、次のようになります。あとさき（後先）さきがけ（先駆け）むらさき（紫）すべて意