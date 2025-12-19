12月18日夕方、静岡県磐田市の県道で、道路を横断していた80歳の女性がオートバイにはねられ重傷です。 18日午後5時半頃、磐田市富士見町の県道で、道路を横断していた同市の女性（80）が走って来たオートバイにはねられました。 この事故で女性は腰などを強く打ち重傷、オートバイを運転していた男性（48）は足を打ち軽傷ということです。 警察によりますと、現場は片側一車線の道路で横断歩道はなく、警察