北朝鮮南西部の黄海南道長淵を訪れ、工場を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（手前）＝18日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは19日、金正恩朝鮮労働党総書記が南西部の黄海南道長淵を18日に訪れ、地方振興策として各地に建設している工場の完工式に出席したと報じた。金氏は、この工場にビールの生産ラインがあり、地元の商標を付けた商品を生産していることが「異彩を放つ」取り組みだと称賛した。金氏は地方