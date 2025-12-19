竹書房は、『トランスフォーマークラシックス』VOL.11(著：サイモン・ファーマン、訳：石川陽介)を2025年12月18日に発売した。1984年からスタートした元祖『トランスフォーマー』コミックスシリーズ日本語版。宇宙最大の脅威ユニクロンがセイバートロン星に迫る。サイバトロンとサンダーウイング率いるデストロンは宇宙を股にかけ、ユニクロンを滅ぼせる唯一の手段“マトリクス”の争奪戦を展開する。はたして、激しい戦闘の果てに