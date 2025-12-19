viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より、『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます』1(著者：たたきかつお)を2026年1月16日(金)に発売する。【あらすじ】正義感の強い警察官の平谷将は、ある日、交通事故から子供を守り死んでしまう。目を覚ますと、かつて熱中したRPGの悪役「ファレン」に転生していた──！シナリオ通りに行くと、俺は「光の国」騎士団の主人公・レイを虐めた挙句最後