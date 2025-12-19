【本日の見通し】日銀待ち昨日米CPIは弱い結果も影響限定的 ドル円は本日昼前後に結果が発表される日本銀行金融政策決定会合の結果及び１５時半からの植田日銀総裁の会見待ち。昨日発表された１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比＋２．７%、コア＋２．６%と９月及び予想値を大きく下回った。１０月分の発表がないため、前月比は無い。発表後は１５５円２９銭を付けるなどドル売りの動きも、値幅は限定的に留