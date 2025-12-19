東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.33高値183.17安値182.30 183.77ハイブレイク 183.47抵抗2 182.90抵抗1 182.60ピボット 182.03支持1 181.73支持2 181.16ローブレイク ポンド円 終値208.15高値209.01安値207.87 209.96ハイブレイク 209.48抵抗2 208.82抵抗1 208.34ピボット 207.68支持1 207.20支持2 206.54ロ&#1254