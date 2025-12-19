東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.30高値9.32安値9.25 9.40ハイブレイク 9.36抵抗2 9.33抵抗1 9.29ピボット 9.26支持1 9.22支持2 9.19ローブレイク シンガポールドル円 終値120.59高値120.79安値120.38 121.20ハイブレイク 121.00抵抗2 120.79抵抗1 120.59ピボット 120.38支持1 120.18支持2 119.97ローブレイ