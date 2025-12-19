東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6613高値0.6631安値0.6593 0.6670ハイブレイク 0.6650抵抗2 0.6632抵抗1 0.6612ピボット 0.6594支持1 0.6574支持2 0.6556ローブレイク キーウィドル 終値0.5775高値0.5788安値0.5755 0.5823ハイブレイク 0.5806抵抗2 0.5790抵抗1 0.5773ピボット 0.5757支持1 0.5740