総務省が１９日発表した１１月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は１１２・５と、前年同月より３・０％上昇した。上げ幅は、前月の３・０％から横ばいだった。３％台は２か月連続。