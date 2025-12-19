今回は、夫の単身赴任中児童相談所から電話があり、急いで家に駆けつけた結果についてのエピソードを紹介します。単身赴任中、まさかの出来事が…「単身赴任で妻や子供たちと離れて暮らしていましたが、ある日児童相談所から電話がかかってきたんです。児相の人によると、『妻が育児放棄している』『子供が同じマンションの住人に迷惑行為をしたり、万引きしている』とのことで、頭が真っ白に。で、急いで家に帰りましたが、そこに