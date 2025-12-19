[12.18 SBSカップ第1節 静岡ユース 0-3 U-18日本代表 藤枝総合]年代別日本代表に初めてFWとして選出。U-18日本代表FW新川志音(鳥栖U-18)が、「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」初戦に最も希望するFWで27分間出場し、2得点を叩き出した。今年、J2で33試合に出場して5得点。5月にU-18日本代表に初招集されると、7月には“飛び級”でU-22日本代表入りを果たした注目株だ。これまではサイドハーフでの代表招集が続いていたが、