・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９８３７．７７（＋６３．４５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１９９．５０（＋２３８．９１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１５０．６４（＋６４．５９） ・ロシア・ＲＴＳ １０８３．６９（＋２．１２） 出所：MINKABU PRESS