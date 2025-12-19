１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６５．８８ドル高の４万７９５１．８５ドルと５日ぶり反発した。１１月の米消費者物価指数の伸びが市場予想を下回った。これを受けて利下げ観測が強まったほか、決算を発表したマイクロン・テクノロジー＜MU＞が急上昇したことを背景に、前日に売られたＡＩ・半導体関連株に買い戻しが入り、全体相場を押し上げた。 ボーイング＜BA＞とメルク＜MRK＞が堅調推移。Ｇ