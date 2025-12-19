東京通信グループ [東証Ｇ] が12月19日朝(08:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の7500万円の黒字→1億7500万円の黒字(前期は4億1300万円の赤字)に2.3倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3000万円の黒字→1億3000万円の黒字(前年同期は2億5500万円の赤字)に4.3倍増額した計算になる。 株探ニュ