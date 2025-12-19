国連安全保障理事会の会合に出席する中国の傅聡国連大使（手前）＝15日、米ニューヨークの国連本部【ニューヨーク共同】中国の傅聡国連大使は18日の国連総会で、台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を批判し、撤回を再び求めた。日本の山崎和之国連大使も「中国の根拠のない発言は遺憾だ」と反論。15日の安全保障理事会でも同様の非難の応酬が行われており、国連の場でも日中の対立は収まる気配がない。植民地主義に反対す