◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が、きょう19日に開幕する。男子の公式練習が午前6時から行われ、各選手がSPに向けて動きを確認した。第4グループでは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）や佐藤駿（エームサービス・明大）らが調整。鍵山はSPの曲かけで冒頭の4回転―3回転の連続トーループから全てのジ