スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『DISCLOSURE DAY（原題）』が、邦題を『ディスクロージャー・デイ』として2026年夏に公開されることが決定。併せて、特報映像、メイキング＆場面写真が解禁された。【動画】人類の知られざる秘密の一端を映し出す特報映像『E.T.』（82）や『A.I.』（01）では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85）では製作総指揮など、50年以上に渡り名作の数々を生み出し、エンターテイメント