丸山希を海外メディアも称賛ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子で丸山希（北野建設）が開幕8戦で4勝と快進撃を続けている。本場ドイツのメディアからも喝采を浴びている。W杯初勝利となった今季の個人第1戦から開幕3連勝。第7戦で4勝をマークした。表彰台を逃したのは第6戦のみ。W杯ランキングでも670ポイントで首位に立ち、2位プレブツ（スロベニア）とは134ポイント差。今季ここまで安定感抜群のジャン