アヤックスと半年契約を結んだ冨安健洋だが、来季以降の契約の可能性もオランダ1部アヤックスは現地時間12月16日、DF冨安健洋と2026年6月30日までの契約を発表した。およそ半年の短期契約での加入となったが、フットボールディレクター（FD）のマライン・ビューカー氏の言葉からは来季以降の契約の可能性もほのめかされていたと現地メディアが注目している。27歳の冨安は今年7月に双方合意のうえでイングランド1部アーセナルと