高市早苗首相が18日、韓日基本条約発効60周年を迎え、両国間の交流と協力の重要性を強調した。韓日基本条約は1965年6月22日に調印され、同年12月18日に発効した。高市首相はこの日、Xに「この60年間、日韓間では、様々な交流・協力が積み重ねられ、特に、国民間の交流が現在の良好な日韓関係を支えています」とし「現下の厳しい戦略環境の下、地域・国際社会の様々な課題に日韓が連携して臨んでいくことは重要です。首脳間のシャト