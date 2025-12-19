三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスは、アニメ「ガチアクタ」コラボレーションイベントを、2025年12月26日〜26年1月9日まで開催する。【画像】ガチアクタ×ららぽーと名古屋みなとアクルスコラボグッズ11種「ガチアクタ」は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。週刊少年マガジンで連載中の漫画が原作で、25年7