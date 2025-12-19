2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。前回大会で日本に敗れ2位となり雪辱を期すアメリカ代表が、新たに3選手の出場を発表した。【写真】「こんな一面があるとは」山本由伸へ“土下座”する佐々木朗希追加で参加が決まったのは、ツインズのジョー・ライアン、メッツのクレイ・ホームズとノーラン・マクリーン。いずれも活躍が期待される好投手だ。圧倒的な成績を残している好投手「ライアン