ケネディ・センターにあるケネディ元米大統領の銅像＝2013年11月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は18日、ワシントンの総合文化施設ケネディ・センターの理事会が「トランプ・ケネディ・センター」への名称変更を「満場一致」で決めたと明らかにした。トランプ大統領は2月、理事長に就任。理事会メンバーに側近を送り込んでいた。米メディアによると、トランプ氏も電話で投票に参加