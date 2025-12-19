サッカーの欧州カンファレンスリーグは18日、各地で1次リーグ最終第6戦が行われ、マインツ（ドイツ）の佐野海舟はホームのサムスンスポル（トルコ）戦にフル出場した。2―0で勝ったチームは勝ち点13で7位となり、16強による決勝トーナメントに進んだ。鎌田大地が負傷離脱中のクリスタルパレス（イングランド）は10位で、16強入りを懸けたプレーオフに回る。（共同）