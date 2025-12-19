「前半バッティングで結果も出ませんでしたし、チームに貢献できなかった。後半少し結果が出始めて、本当にいい感じのままシーズンを終われたのかなと思っています。後半の感じで来年開幕から入れれば1年間通してある程度、結果も出るのかなと感じました」。ロッテの小川龍成は、確かな手応えを掴んで5年目のシーズンを終えた。昨季、“三遊間に低いライナーで打てる感覚”を身につけるため、23年11月の秋季練習から必死にバ