「安ければ売れる」は本当だったのか。「今治タオル」で知られる愛知県今治市のタオルメーカーは、かつて価格競争にのみ込まれ、18年にわたる客離れを経験した。しかし、彼らは安売りをやめるという“逆張り”の決断を下し、1万円を超えても選ばれるブランドへと変貌した。その転換の裏にあったのは、派手な戦略ではなく、自己規律とものづくりへの覚悟だった。ライターの伏見学さんが、今治タオル工業組合の田中良史理事長に取材