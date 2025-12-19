街にイルミネーションが灯って活気づき、12月のメインイベントとも言えるクリスマスが近づいてきましたね♪今年のパーティーメニューはもう決まりましたか？今回は、クリスマスに欠かせないチキンと一緒に楽しむレシピをピックアップ！テーブルを彩るおしゃれレシピは、クリスマス以外にも、人が集まる機会にぴったりなものばかりですよ。クリスマスにぴったりなパーティーメニューをご紹介！りんごとサーモンのカルパッチョ