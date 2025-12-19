ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「no show」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。ヒントは、「show」という動詞が「見せる」を意味することから考えてみてください。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た