アメリカで人気のモータースポーツ「NASCAR」の元有名ドライバーが所有するプライベートジェットが墜落・炎上し、6人が死亡しました。【映像】立ち上る黒煙（現地の様子）アメリカ南部・ノースカロライナ州の空港で18日、小型のプライベートジェットが着陸中に墜落し、炎上しました。アメリカメディアによりますと、飛行機に乗っていたパイロット1人と乗客5人の6人全員が死亡したということです。この飛行機はアメリカで人